Domani è il Capodanno pisano | Pisa entra nel 2027
Domani si celebra il Capodanno pisano, evento che ogni anno il 25 marzo trasforma il centro storico della città toscana in un luogo di festa e tradizione. Questa ricorrenza, nota come la festa di primavera, coinvolge molte persone e si svolge con diverse iniziative lungo le vie principali. La giornata segna anche l’ingresso nel nuovo anno secondo il calendario civile della città.
PISA – Il Capodanno pisano del 25 marzo torna a trasformare il centro storico della città toscana in un palcoscenico di tradizione e identità. Secondo il calendario Alfeo, l’anno nuovo inizia il giorno dell’Annunciazione, con nove mesi di anticipo rispetto al resto del mondo: mercoledì Pisa entra simbolicamente nel 2027. Le celebrazioni prendono il via alle 11 con la sfilata del corteo storico, che partirà da palazzo Gambacorti, in piazza XX Settembre, per attraversare il centro cittadino lungo Ponte di Mezzo, Borgo Stretto, piazza dei Cavalieri e via Santa Maria, fino a raggiungere piazza del Duomo. Alle 11,30, all’interno della Cattedrale, si terrà la tradizionale cerimonia del raggio di sole: la luce illumina un uovo posto nell’abside, segnando simbolicamente il passaggio al nuovo anno insieme al dono dei ceri. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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