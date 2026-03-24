Dna Impresa il talk che insegna agli imprenditori l' importanza del benessere organizzativo

A Perugia si è tenuto un evento dedicato a Dna Impresa, un progetto che si focalizza sull'importanza del benessere organizzativo per le aziende. L'evento ha visto circa 130 partecipanti, tra imprenditori, professionisti e rappresentanti di associazioni di categoria, provenienti da diverse parti d’Italia. L’iniziativa ha raggiunto il tutto esaurito, confermando l’interesse verso questa tematica.

Il progetto promosso dagli imprenditori Ilaria Caporali (Balance Consulting), Stefano Orazi (Coaching & Business), Paolo Pampanoni (D+A) e Gianni Cicogna (Smartpeg) Il benessere organizzativo non è un’opzione, ma una leva strategica per la crescita delle imprese. È partito da Perugia, con un evento sold out e circa 130 partecipanti tra imprenditori, professionisti e rappresentanti di associazioni di categoria provenienti da tutta Italia, il progetto Dna Impresa, format di talk itineranti dedicati alla cultura del benessere in azienda. Il primo appuntamento, ospitato al Barton Park, ha registrato una partecipazione ampia e trasversale, segnale evidente di un interesse crescente verso questi temi anche nel tessuto imprenditoriale umbro. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Articoli correlati Altro che “Dna del club”, Ferguson insegna che la grandezza dinastica arriva con la mutazione violenta (Guardian)"I grandi club scelgono tecnici in casa tramandando un mito inventato per adattarsi alla realtà. Tarquinia ottiene un finanziamento Pnrr per innovazione, benessere organizzativo e servizi ai cittadiniTarquinia, 12 gennaio 2026 – Il Comune di Tarquinia è stato ammesso a finanziamento nell’ambito dell’Avviso pubblico “Risorse in Comune”, promosso... How to Master the Skills That Make You Rich (3-Hour Complete Guide)