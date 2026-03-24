dmo sannio matesino passo decisivo verso il riconoscimento regionale

A Telese Terme sono stati approvati gli atti ufficiali per la candidatura della DMO del Sannio Matesino. La presentazione formale è prevista per il 27 marzo. Si tratta di un passaggio fondamentale per il processo di riconoscimento regionale della nuova struttura.

Un passo decisivo verso la nascita della DMO del Sannio Matesino. Lunedì 23 marzo, nella Sede di Villa Bove a Telese Terme, il Comitato Promotore della costituenda DMO ha riunito Sindaci, rappresentanti di Associazioni, Enti pubblici e Organizzazioni territoriali per approvare gli atti propedeutici alla candidatura per il riconoscimento regionale. Questa sesta riunione ha confermato un clima di forte coesione istituzionale e partecipazione. I presenti hanno condiviso riflessioni sui traguardi raggiunti e sulle prospettive future, riconoscendo come il percorso avviato mesi fa abbia progressivamente rafforzato la collaborazione tra le comunità del territorio e prodotto risultati concreti. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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