Dimissioni Nordio ministro della giustizia in bilico in attesa vertice di governo; silurata Santanchè - RUMORS

Il ministro della giustizia è in attesa di un vertice di governo dopo aver annunciato le proprie dimissioni. Contestualmente, si parla di una possibile revoca della ministra responsabile del settore commerciale, nonostante quest’ultima non abbia ancora ricevuto condanne giudiziarie. La situazione coinvolge diverse figure politiche e resta in fase di valutazione da parte dell’esecutivo.

Oltre alle dimissioni di Nordio, Meloni sta spingendo anche per le dimissioni della Santanchè visti i procedimenti in corso, fermo restando che la ministra non ha ricevuto alcuna condanna. Secondo rumors raccolti dal Giornale d’Italia potrebbe trattarsi di un disegno di Meloni per “far pulizia” into. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ad Arezzo per parlare della Riforma della GiustiziaArezzo, 6 marzo 2026 – Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ad Arezzo per parlare della Riforma della Giustizia.

Una selezione di notizie su Dimissioni Nordio

Temi più discussi: Nordio, Delmastro e Bartolozzi. I fari dell’esecutivo puntati su via Arenula; Referendum Giustizia, schiaffo al governo: perché ha vinto il No e cosa cambia ora per Giorgia Meloni. Rischio dimissioni per Nordio - Indiscreto; Landini, dopo il voto al referendum chiama in causa il governo ma dice no alle dimissioni di Nordio; Corteo a Roma, bruciate le foto di Trump, Meloni e Nordio. Il ministro: Gli eccessi aggressivi non mi intimoriscono.

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Delmastro e Bartolozzi da Nordio, verso le dimissioniIl capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi e il sottosegretario Andrea Delmastro sono a colloquio con il ministro della Giustizia Carlo Nordio negli uffici di via Arenula. ansa.it

Hanno fatto bene a dimettersi. Con le loro dimissioni - evidentemente volute dalla presidente del Consiglio (non di certo da Nordio, che continuava a sostenerli) - Meloni ha voluto dare un nome e cognome alla sconfitta al referendum. Ed ha così evitato di ass x.com

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