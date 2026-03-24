Dimissioni Nordio ministro della giustizia in bilico in attesa vertice di governo per la decisione sull’addio - RUMORS

Da ilgiornaleditalia.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro della giustizia si trova in bilico e aspetta un vertice di governo per decidere se dimettersi. Circolano voci anche sulla possibile uscita della ministra del turismo, legata a procedimenti in corso, anche se al momento non ci sono condanne ufficiali. La situazione politica si sviluppa in un clima di incertezza e attesa di decisioni ufficiali.

Oltre alle dimissioni di Nordio, ci sarebbe chi spinge anche per le dimissioni della ministra Santanchè visti i procedimenti in corso, fermo restando che la ministra non ha ricevuto alcuna condanna. Secondo rumors raccolti dal Giornale d’Italia potrebbe trattarsi di un disegno di Meloni per “far pul. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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