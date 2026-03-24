Dimissioni di Delmastro e Bartolozzi Le conseguenze del referendum

Il sottosegretario Delmastro e la collaboratrice del ministro della Giustizia, Bartolozzi, hanno presentato le dimissioni. La decisione arriva in seguito a eventi legati alle recenti controversie sul referendum. Le dimissioni sono state comunicate ufficialmente e riguardano il loro ruolo all’interno del governo. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni politiche e di discussioni pubbliche.

Il sottosegretario Delmastro e la Bartolozzi collaboratrice del ministro della Giustizia si sono dimessi. Conseguenze (o prime conseguenze) del risultato negativo al referendum in tema di giustizia per la compagine di governo. Delmastro è nell'occhio drl ciclone per un affare ritenuto non limpidissimo, Bartolozzi si era espressa in maniera scorretta e scomposta in sede di campagna referendaria. . 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Dimissioni di Delmastro e Bartolozzi Le conseguenze del referendum Articoli correlati Delmastro e Bartolozzi rassegnano le dimissioniGiusi Bartolozzi e Andrea Delmastro Delle Vedove si sono dimessi dopo gli ultimi scandali. Leggi anche: Delmastro e Bartolozzi rassegnano le dimissioni. Il sottosegretario: "Ho commesso una leggerezza, ma sempre corretto" Contenuti e approfondimenti su Dimissioni di Delmastro e Bartolozzi Le... Temi più discussi: Serracchiani: Meloni chiarisca se sapeva del caso Delmastro e pretenda le dimissioni; Delmastro, Meloni: È stato leggero, cittadini valuteranno se c’è stata manina; M5S chiede le dimissioni di Delmastro. Scarpinato: O incapace o se l’ha capito deve andare andare dal governo; Meloni difende Delmastro: doveva stare più attento ma non si deve dimettere. Dimissioni per Delmastro e Bartolozzi, in bilico Santanché. Il sottosegretario: «È stata una leggerezza»Gli effetti nel governo dopo la sconfitta al referendum. Il fedelissimo della premier e la capo di gabinetto del ministero della Giustizia costretti a lasciare. L'indagine della Dda di Roma sul caso d ... lagazzettadelmezzogiorno.it Delmastro, dimissioni dopo la bufera per la Bisteccheria legata al clan Senese. Con lui via anche BortolozziAndrea Delmastro si è dimesso. Così come Giusi Bortolozzi. Il sottosegretario a via Arenula coinvolto nell'affaire bisteccheria ha rassegnato ... corriereadriatico.it Il primo effetto, dopo la sconfitta referendaria, sono dimissioni a catena. Non solo quelle, di cui nelle ultime ore si parlava, del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove. Ma anche della capa di Gabinetto del ministro Nordio, Giusi Bartolozzi. - facebook.com facebook "Le dimissioni di Andrea Delmastro Delle Vedove da sottosegretario alla Giustizia arrivano tardi e non possono essere accompagnate da una narrazione autoassolutoria. Dire 'non ho fatto niente' significa non comprendere la gravità dei fatti emersi e conferma x.com