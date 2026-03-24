Stasera, 24 marzo 2026, va in onda su La7 una nuova puntata di DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris. La trasmissione è prevista in prima serata e include la partecipazione di vari ospiti, i cui nomi non sono ancora stati comunicati. La puntata si concentra su temi di attualità e politica, come di consueto, con interventi e approfondimenti.

DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 24 marzo 2026, su La7. DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 24 marzo 2026, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 24 marzo 2026, di DiMartedì. DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera. 🔗 Leggi su Tpi.it

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