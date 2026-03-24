DiMartedì le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 24 marzo 2026 su La7
Stasera, 24 marzo 2026, va in onda su La7 una nuova puntata di DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris. La trasmissione è prevista in prima serata e include la partecipazione di vari ospiti, i cui nomi non sono ancora stati comunicati. La puntata si concentra su temi di attualità e politica, come di consueto, con interventi e approfondimenti.
DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 24 marzo 2026, su La7. DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 24 marzo 2026, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 24 marzo 2026, di DiMartedì. DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera. 🔗 Leggi su Tpi.it
Articoli correlati
DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 24 febbraio 2026 su La7DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 24 febbraio 2026, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris...
DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 3 marzo 2026 su La7DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 3 marzo 2026, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in...
Aggiornamenti e notizie su DiMartedì le anticipazioni e gli ospiti...
Temi più discussi: diMartedì, condotto da Giovanni Floris; Il Paradiso delle Signore non va in onda oggi, le anticipazioni della prossima puntata di martedì 24 marzo; Fedez contro Giovanni Floris: Sminuito il nostro podcast e non hanno voluto Mr Marra per il contraddittorio; Beautiful: anticipazioni martedì 24 marzo! È guerra aperta tra Steffy e Hope.
DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 17 marzo 2026 su La7DiMartedì anticipazioni, temi, ospiti e rubriche della puntata di stasera 17 marzo 2026 su La7, ore 21.15, con Giovanni Floris ... tpi.it
Travaglio e Sallusti ospiti a diMartedìdiMartedì: Giovanni Floris torna su La7 con Alessandro Sallusti e Marco Travaglio tra gli ospiti. Referendum e guerra al centro della serata ... davidemaggio.it
A diMartedì confronto acceso sul caso Almasri tra il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e Alessandro Sallusti. Conte ha duramente criticato l’operato del nostro Paese in passato, sostenendo che “l’Italia è stato un Paese canaglia al pari di Malawi e - facebook.com facebook
Grazie a oltre 1 milione e 689mila spettatori, che sono stati con noi durante la scorsa puntata, #dimartedì ha fatto registrare il 10,56% di share! Noi, come sempre, vi aspettiamo la prossima settimana per una nuova puntata. Alé! #dimartedì #giovannifloris x.com