La città ha ospitato la scorsa settimana un torneo internazionale di tennis che ha visto la partecipazione di oltre 1000 atleti provenienti da diverse nazioni. Si tratta di una competizione di livello professionistico che si inserisce nel calendario di eventi sportivi di rilievo, dopo la gara nazionale di corsa su strada di 10 chilometri “Fuggi a Foggia” svolta recentemente.

Il torneo è stato trasmesso in diretta streaming e ha prodotto una significativa ricaduta d’immagine per la città, consolidando la crescita del movimento sportivo complessivo. Nonostante il tempo a tratti inclemente durante la settimana, gli spettatori non hanno fatto mai mancare la loro presenza e la calorosa partecipazione, e li ringrazio a nome della sindaca Episcopo e dell’amministrazione, così come ringrazio la federazione italiana tennis e padel e il vicepresidente nazionale Isidoro Alvisi, il Circolo Tennis Club Foggia e la sua presidente Valentina Landi, tutte quante e tutte quanti hanno contribuito a questo ennesimo successo, che consolida la nostra credibilità e la nostra autorevolezza, el’importanza dello sport per la crescita complessiva della comunità”. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Di Molfetta: “Il torneo internazionale di tennis ennesima vetrina"

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