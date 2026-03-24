Avellino – Carabinieri a tutela della sicurezza pubblica. Opuscoli informativi Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti Giustizia e referendum, Mastella: “Felice di aver partecipato ad una vittoria di popolo, ho mostrato che per me valori politici precedono vicenda personale” UNICEFLibano: distribuite ulteriori 32,5 tonnellate di forniture mediche di emergenza a sostegno di ospedali e servizi sanitari UNICEFSudan: almeno 8 studenti e un operatore sanitario uccisi in un attacco contro un complesso scolastico nello Stato del Nilo Bianco Il Liceo Classico e Musicale “Cirillo” di Aversa celebra la cultura classica: al via la XV edizione del Certamen Ciceronianum Normanno Bologna. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Di Marco (Anf): Nessuno ha vinto davanti a macerie giustizia

Articoli correlati

Leggi anche: Referendum, Anf: Giustizia sottomessa a politica è una esagerazione