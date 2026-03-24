CASTIGLIONE Nuovo atto vandalico in una postazione dell’autovelox nel Comune di Castiglione della Pescaia: questa volta a essere deturpato è stato l’apparecchio che si trova in via delle Collacchie, prima dello svincolo di Punta Ala: i vetri della colonnina sono stati infatti colorati con la vernice spray di colore nero. Si tratta dell’ennesimo episodio che colpisce il Comune di Castiglione: alla fine della scorsa estate, infatti, la stessa sorte era toccata a quello posizionato alle porte del paese, sempre sulla strada delle Collacchie. Anche in quel caso erano stati presi di mira la parte in vetro delle colonnine. Ma era stato anche divelto il palo che segnalava il controllo della velocità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Deturpato l’autovelox sulle ’Collacchie’

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