Deridevano studente autistico tre persone tra maestre e personale rinviate a giudizio La mamma inserisce registratore nello zaino del figlio

Un caso di presunti maltrattamenti in ambito scolastico approderà in tribunale nei prossimi mesi. La Procura della Repubblica di Frosinone, al termine delle indagini avviate dalla Squadra Mobile, ha disposto il rinvio a giudizio per tre persone, tra insegnanti e personale scolastico, con accuse che vanno, a vario titolo, dai maltrattamenti agli atti persecutori. Complessivamente, erano otto le donne inizialmente indagate per fatti risalenti al febbraio 2022 in una scuola elementare del territorio. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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