"Sicuramente deluso per questa sconfitta – così commenta Mauro del Bue –, da socialista non avrei potuto schierarmi se non in favore del ‘Sì’. Ho aderito e partecipato al Comitato Vassallo, partecipando a dibattici in tutta Italia, perché anche nel mio passato di parlamentare avevo lavorato per la divisione delle carriere tra giudici e magistrati. Su questa linea che aveva unito socialisti e radicali, liberali, laici ho continuato a muovermi. Abbiamo fatto molte battaglie, pensavo che fosse arrivato il momento. Troppe informazioni sbagliate, non corrette, si sono usate da entrambi i fronti. E questo non ha contribuito al risultato sperato".... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Delusi del Bue e Tarquini: "Sfida buttata in politica"

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