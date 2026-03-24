Delmastro valuta le dimissioni pressing di Palazzo Chigi e dei vertici di Fdi dopo lo scoop del Fatto

Il sottosegretario alla Giustizia sta considerando le proprie dimissioni, mentre si susseguono incontri tra Palazzo Chigi e i rappresentanti di Fratelli d’Italia per discutere della sua posizione. In questi minuti, le valutazioni ufficiali sono in corso e si susseguono consultazioni tra i diversi livelli di governo e il partito di maggioranza. La decisione finale non è ancora stata annunciata pubblicamente.

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro è sempre più in bilico. In questi minuti sono in corso valutazioni a Palazzo Chigi e ai vertici di Fratelli d’Italia sulla posizione del sottosegretario. L’ipotesi è che nelle prossime ore possano arrivare le dimissioni del sottosegretario per la vicenda degli affari con la figlia di un condannato per intestazione fittizia di beni con l’aggravante mafiosa, dice al Fatto Quotidiano una fonte a conoscenza della questione. In queste ore sono in corso riunioni a Palazzo Chigi e a via della Scrofa, la sede di Fratelli d’Italia. L’ipotesi è che possa fare un passo indietro prima del question time di domani del ministro della Giustizia Carlo Nordio che è stato chiamato da Pd e Avs a rispondere in Parlamento sul caso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Delmastro valuta le dimissioni, pressing di Palazzo Chigi e dei vertici di Fdi dopo lo scoop del Fatto Articoli correlati Leggi anche: Delmastro valuta dimissioni, valutazioni in corso a Palazzo Chigi e ai vertici di Fdi dopo lo scoop del Fatto Delmastro valuta dimissioni: cresce la pressione in FdI, possibile passo indietro da via ArenulaIl sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro sarebbe in procinto di dare le dimissioni, travolto dalle polemiche sulla società legata a... Approfondimenti e contenuti su Palazzo Chigi Discussioni sull' argomento Caso Delmastro, dopo il referendum Meloni valuta ogni mossa: sul tavolo anche le dimissioni del sottosegretario alla Giustizia - Indiscreto; Caso Delmastro: l’Antimafia valuta i rapporti con l’uomo dei Senese. Delmastro valuta le dimissioni, pressing di Palazzo Chigi e dei vertici di Fdi dopo lo scoop del FattoIl sottosegretario alla Giustizia valuta l'addio dopo lo scoop del Fatto sull'affare con la figlia di un condannato per mafia ... ilfattoquotidiano.it Delmastro verso le dimissioni dopo la bufera per il ristorante legato al clan SeneseL'onda della sconfitta al referendum scuote il ministero della Giustizia. Andrea Delmastro ora valuta l'addio. Il sottosegretario a via Arenula coinvolto ... leggo.it la Repubblica. . Il colpo è stato durissimo, inaspettato, per certi versi inimmaginabile. Eppure con questa sconfitta referendaria, Giorgia Meloni deve adesso fare i conti. Da qualche ora a Palazzo Chigi si è iniziato a ragionare di tutti i possibili scenari per uscire - facebook.com facebook Ecco, a Palazzo Chigi devono aver perso bussola, sestante e pure Googlemap se esce pubblicamente che Giorgia Meloni ha ricevuto una telefonata di lamentele di una tycoon (che oltretutto è quotata come possibile competitor alle elezioni) x.com