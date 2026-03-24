Delmastro valuta dimissioni | cresce la pressione in FdI possibile passo indietro da via Arenula

Il sottosegretario alla Giustizia sta considerando le proprie dimissioni, secondo quanto si apprende, a causa delle polemiche riguardanti una società collegata ai familiari di un condannato per reati mafiosi. La questione ha generato una crescente pressione all’interno del partito di maggioranza, portando a discussioni sulla possibile uscita dall’incarico. La decisione finale non è ancora stata comunicata ufficialmente.

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro sarebbe in procinto di dare le dimissioni, travolto dalle polemiche sulla società legata a familiari di un condannato per reati mafiosi. La decisione arriva tra pressioni interne a Fratelli d'Italia e il timore di nuovi sviluppi politici e giudiziari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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