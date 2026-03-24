Un sottosegretario alla giustizia ha annunciato le proprie dimissioni, dichiarando di averle consegnate irrevocabilmente. La decisione arriva in un momento di attenzione pubblica e politica sulla sua posizione, senza che siano stati forniti dettagli specifici sui motivi alla base della scelta. La comunicazione è stata resa pubblica attraverso una nota ufficiale.

Edilizia 4.0, soluzioni resilienti e low carbon: Stress e Federico II lanciano il progetto “Multicare” L’eclisse della ragione. Trumpismo, ignoranza arrogante e crisi della democrazia americana Roma, 24 mar. (askanews) – “Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla giustizia. Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità, nell’interesse della Nazione, ancor prima che per l’affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il Presidente del Consiglio”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Leggi anche: Delmastro si dimette: “Ma ho non fatto niente di scorretto”

Delmastro si dimette da sottosegretario alla Giustizia: “Non ho fatto niente di scorretto”Andrea Delmastro Delle Vedove annuncia le dimissioni irrevocabili: “Mi assumo la responsabilità di una leggerezza, nell’interesse della Nazione e...

Contenuti e approfondimenti su Delmastro si dimette ma non ho fatto...

Temi più discussi: Delmastro si dimette, 'ma non ho fatto niente di scorretto'; La Russa difende Delmastro: Per una foto con un condannato non ci si dimette; Delmastro, Meloni: È stato leggero, cittadini valuteranno se c’è stata manina; Caso Delmastro, Meloni: Il sottosegretario è stato leggero. L'opposizione: Si dimetta.

Delmastro si dimette, 'ma non ho fatto niente di scorretto'Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla giustizia. Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e pur non avendo fatto niente di sc ... ansa.it

Il cerchio si stringe. Bartolozzi si dimette, Delmastro valutaIl sottosegretario vicino al passo indietro. Fratelli d'Italia fa quadrato, ma il suo passo indietro farebbe tirare un sospiro di sollievo al ... huffingtonpost.it

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro sarebbe in procinto di dare le dimissioni, travolto dalle polemiche sulla società legata a familiari di un condannato per reati mafiosi. - facebook.com facebook

Caso Delmastro-Chiorino, minoranza Piemonte diserta cerimonia vittime mafia. In Consiglio regionale no al rinvio della lettura dei nomi dopo l'informativa #ANSA x.com