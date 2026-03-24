Andrea Delmastro si è dimesso dalla carica di sottosegretario alla Giustizia, annunciandolo al termine di una riunione con il ministro della Giustizia e la capo di gabinetto. La decisione è stata comunicata dopo un incontro ufficiale, senza ulteriori dettagli sul motivo delle dimissioni. Il deputato di Fratelli d’Italia ha dichiarato di non aver commesso nulla di scorretto.

Andrea Delmastro si dimette dal ruolo di sottosegretario alla Giustizia. Il deputato di Fratelli d’Italia lo ha annunciato al termine della riunione con il Guardasigilli Carlo Nordio e la capo di gabinetto di via Arenula Giusi Bartolozzi. Anche quest’ultima starebbe valutando le dimissioni. La decisione arriva all’indomani della sconfitta del centrodestra al referendum sulla Giustizia e nonostante le rassicurazioni dello stesso Nordio che aveva garantito per entrambi. L’annuncio di Delmastro. “Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla giustizia. Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Delmastro si dimette: “Ma ho non fatto niente di scorretto”

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