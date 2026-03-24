Un sottosegretario alla Giustizia ha annunciato le proprie dimissioni irrevocabili, affermando di assumersi la responsabilità di una leggerezza e sostenendo di non aver commesso nulla di scorretto. La decisione arriva in un momento di tensione politica e si inserisce nel quadro di un dibattito pubblico sulle recenti vicende legate alla giustizia e alla lotta alla mafia.

Andrea Delmastro Delle Vedove annuncia le dimissioni irrevocabili: “Mi assumo la responsabilità di una leggerezza, nell’interesse della Nazione e della lotta alla mafia”. Andrea Delmastro Delle Vedove ha annunciato di aver rassegnato le proprie “irrevocabili dimissioni” da sottosegretario alla Giustizia. La decisione arriva al culmine delle polemiche politiche che negli ultimi giorni hanno investito l’esponente di Fratelli d’Italia, già finito al centro del dibattito pubblico e delle richieste di passo indietro avanzate dalle opposizioni. In una nota, Delmastro ha rivendicato il proprio impegno contro la criminalità organizzata, sostenendo di aver sempre combattuto la mafia “anche con risultati concreti e importanti”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Delmastro si dimette da sottosegretario alla Giustizia: “Non ho fatto niente di scorretto”

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