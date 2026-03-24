Il sottosegretario alla Giustizia ha annunciato di aver rassegnato le dimissioni irrevocabili dall’incarico. In una dichiarazione, ha affermato di non aver commesso scorrettezze, ma di assumersi comunque la responsabilità delle proprie azioni. La decisione arriva a seguito di un episodio non specificato, che ha coinvolto il suo ruolo istituzionale. La notizia è stata comunicata ufficialmente attraverso un comunicato.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La decisione del sottosegretario alla Giustizia. Andrea Delmastro Delle Vedove ha annunciato di aver presentato le proprie dimissioni irrevocabili dall’incarico di sottosegretario alla Giustizia. La comunicazione è arrivata attraverso una nota ufficiale diffusa nella giornata di oggi, 24 marzo 2026. Le motivazioni: “Solo una leggerezza”. Nel suo intervento, Delmastro ha sottolineato con forza di non aver commesso alcun comportamento scorretto, ribadendo il proprio impegno nella lotta alla criminalità, portata avanti con risultati concreti e significativi. Tuttavia, ha ammesso di aver compiuto una leggerezza, precisando di avervi posto rimedio non appena ne ha avuto consapevolezza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Delmastro rassegna le dimissioni: “Nessuna scorrettezza, ma mi assumo la responsabilità”

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