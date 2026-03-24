Un politico si trova coinvolto in una vicenda giudiziaria che riguarda questioni legate alla carne, mentre sui social si diffonde un manifesto con richiami patriottici e riferimenti a pratiche di grigliata. Contestualmente, nel settore gastronomico si registra la cessazione di alcune specialità di mare, come cozze, ostriche e aragoste, considerate simboli di una certa tradizione culinaria.

Addio cozze pelose, ostriche e aragoste, tradizionali correlativi gastronomici del successo politico. La destra al potere detesta i molluschi in tutti i sensi, a cominciare da quello letterale. Scacciati dalla tavola i flaccidi e financo femminei frutti di mare, mandati al confino nelle cenette galeotte a lume di candela, nel piatto del sovranista italico torna trionfalmente la carne bovina, il cibo che in Occidente è più tradizionalmente connesso alla forza maschile, dai buoi sacri indebitamente macellati dai compagni di Ulisse alla tartare degli Unni, dal manzo alla Wellington ( Napoleone preferiva pollo o carne ovina: poteva finire diversamente, a Waterloo?) alla bistecca alta tre dita prediletta da Tex Willer. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Delmastro, i guai con la carne e il manifesto gastro-patriottico dei serial griller di Meloni

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