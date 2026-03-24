delmastro e bartolozzi si dimettono

Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi hanno annunciato le proprie dimissioni dai ruoli di sottosegretario alla Giustizia e capo di gabinetto del ministero della Giustizia. Le dimissioni sono state rese pubbliche nelle ultime ore e sono diventate ufficiali nei rispettivi comunicati. Nessun dettaglio sui motivi delle scelte è stato fornito.

Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi si dimettono. Lasciano rispettivamente i loro incarichi di sottosegretario alla Giustizia e capo di gabinetto del ministero della Giustizia. La decisione è stata annunciata al termine della riunione in via Arenula con Carlo Nordio, nonostante il Guardasigilli questa mattina, intervenendo a Sky Tg24, avesse difeso entrambi assumendosi la “responsabilità politica” della sconfitta al referendum. L’annuncio di Delmastro. “Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla giustizia. Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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