Nel corso della giornata si sono dimessi il sottosegretario alla Giustizia e il capo di gabinetto del ministro. Il sottosegretario ha ammesso di aver commesso una leggerezza. Le dimissioni sono arrivate a seguito di una crisi interna nel governo. La notizia ha generato reazioni nel panorama politico, senza che siano state fornite ulteriori spiegazioni ufficiali sui motivi delle decisioni.

ROMA – Terremoto nel governo. Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e il capo di gabinetto del ministro Carlo Nordio Giusi Bartolozzi hanno fatto un passo indietro. Il primo per le quote possedute in un ristorante vicino alla criminalità, la seconda per le sue uscite contro la magistratura in campagna referendaria DELMASTRO – “Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla giustizia. Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità, nell’interesse della Nazione, ancor prima che per l’affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il Presidente del Consiglio”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Delmastro e Bartolozzi si dimettono. Il sottosegretario: “Ho commesso una leggerezza”

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Giustizia, Bartolozzi e Delmastro si dimettono Il sottosegretario: ho commesso una leggerezza

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Delmastro e Bartolozzi si dimettono. Il sottosegretario: 'Non ho fatto niente di scorretto'Delmastro, insieme con il capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, è stato poco prima a colloquio con il ministro della Giustizia Carlo Nordio negli uffici di via Arenula. ansa.it

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Il sottosegretario Delmastro verso le dimissioni dopo il caso della Bisteccheria x.com