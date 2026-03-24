Delmastro e Bartolozzi dimessi dopo vittoria del No al Referendum sottosegretario alla Giustizia | Per rispetto di Meloni

Dopo la vittoria del No al referendum, il sottosegretario alla Giustizia e il capo di gabinetto si sono dimessi. La decisione è stata comunicata pubblicamente e motivata dal rispetto nei confronti della premier. La loro uscita dal governo è arrivata poco dopo l’esito del voto referendario. Entrambi hanno lasciato i loro incarichi ufficiali, senza ulteriori dettagli sulla tempistica.

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove e la capa di gabinetto Giusi Bartolozzi si sono dimessi. La decisione è arrivata nelle scorse ore dopo valutazioni a Palazzo Chigi e ai vertici di Fratelli d’Italia sulla loro posizione, culminate in un incontro con il ministro della Gi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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