Negli ultimi mesi, il sottosegretario alla Giustizia ha affrontato una serie di situazioni che hanno attirato l’attenzione, tra cui il caso relativo a un detenuto noto come Cospito, un episodio di spari durante i festeggiamenti di Capodanno a Rosazza e una controversa partecipazione societaria con la figlia di un condannato per mafia. Questi eventi hanno portato a diverse polemiche e a problemi giudiziari per il politico.

Dal caso Cospito allo sparo di Capodanno a Rosazza fino alla società con la figlia di un condannato per mafia, quello dell’ ormai ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove è stato un mandato costellato di gaffe e guai giudiziari. Classe 1976, avvocato penalista, è considerato un fedelissimo della premier Giorgia Meloni della quale, prima di diventare membro del governo, è legale in alcune cause per diffamazione. L’approdo in Via Arenula è segnato da polemiche e dichiarazioni con le quali l’esponente di Fratelli d’Italia scatena da subito vere e proprie bufere. Il caso Cospito. Nel 2023, pochi mesi dopo la nomina, la prima tegola giudiziaria è il caso legato all’anarchico Alfredo Cospito. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Delmastro, dal caso Cospito allo sparo di Capodanno e al locale del mafioso: guai e gaffe del sottosegretario alla Giustizia

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Una grande, grande notizia! Andrea Delmastro si è ufficialmente dimesso da sottosegretario alla Giustizia del governo Meloni. Lo ha fatto non sull’onda di un improvviso rigurgito di coscienza ma spinto a farlo da una campagna giornalistica, mediatica e politic - facebook.com facebook

#Delmastro si dimette e dice di avere commesso una leggerezza.Allora non ha capito.Mettersi in società con un mafioso non è una leggerezza è gravissimo.Lo sarebbe per chiunque ancora di più per un sottosegretario alla giustizia del governo #Meloni x.com