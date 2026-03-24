Tempo di lettura: < 1 minuto Aveva sicuramente sognato una serata diversa Matteo Della Morte che al Veneziani ha realizzato la prima rete di questa stagione. Suo il colpo di testa del momentaneo 1-1 con un guizzo da vero bomber e senza paura rischiando seriamente di rimetterci uno zigomo con la palla sbucata all’improvviso. L’ex Vicenza si è avventato di testa sulla traiettoria disegnata da Lamesta dal corner con una ferocia fuori dal comune, caparbietà che gli è stata riconosciuta anche da Floro Flores a fine gara. Dopo l’infortunio che ha messo ko Simonetti, Della Morte si è guadagnato il posto da titolare ed in caso di promozione in serie B scatterà l’obbligo di riscatto per la Strega. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Della Morte, prima rete in campionato amara: in caso di B scatterà l’obbligo di riscatto

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