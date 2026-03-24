Delizia al Teatro Belli

Di e con Carlotta Solidea Aronica e Michele Breda. Regia di Gemma Costa. Produzione Poveri Comuni Mortali e Fuori Contesto Un uomo vive in un quartiere che si ferma due volte al giorno. Durante quelle pause ama passeggiare, ma un giorno si accorge che in tutte le finestre di tutti i palazzi c’e` gente che fa l’amore. Perche´ non se n’e` mai accorto? Ma soprattutto perche´ ha sempre fatto solo passeggiate? Decide di volersi ammazzare. Ma una lettera inattesa glielo impedisce. Cercano dei volontari disposti a farsi ibernare ed essere spediti su Delizia: un pianeta piccolo, lontanissimo e abitato da un solo albero. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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