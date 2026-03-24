delitto di correggio violenza sessuale su daniela

Correggio (Reggio Emilia), 24 marzo 2026 - Daniela Luminita Coman, modenese di 48 anni, sarebbe stata violentata prima di essere uccisa, il 13 maggio dello scorso anno nel suo appartamento a Prato di Correggio. Emerge dagli accertamenti medico legali eseguiti sul corpo della donna, nell’indagine che vede sotto accusa il suo ex compagno, Peter Pancaldi, 45 anni, ora in carcere per quel delitto. Ancora non è chiaro, però, se la violenza sessuale sia avvenuta prima o dopo il decesso, provocato da soffocamento. Se fosse avvenuto dopo la morte, alle accuse si aggiungerebbe anche l’ipotesi di vilipendio di cadavere. L’accusa mossa dalla... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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