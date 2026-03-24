Il delitto di Garlasco torna a far discutere. Nuove analisi mettono in dubbio vecchie certezze e riaprono il confronto su Alberto Stasi e Andrea Sempio. I dettagli emersi potrebbero cambiare tutto. Il caso Chiara Poggi torna a occupare il centro della cronaca italiana con sviluppi che stanno riaccendendo dubbi, polemica e interrogativi su una delle vicende più discusse degli ultimi anni. A quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, ciò che sembrava definito sul piano giudiziario oggi appare meno immobile. Le nuove perizie e le indiscrezioni circolate nelle ultime ore stanno infatti rimettendo in discussione alcuni passaggi chiave, aprendo scenari che potrebbero cambiare la percezione pubblica di cosa è successo davvero quella mattina. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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A che ora è morta Chiara Poggi, nuove ipotesi sull’orario del delitto. Baldi: “Non stava facendo colazione”La relazione sul delitto di Garlasco dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo sarà depositata a breve in Procura a Pavia.

Delitto Chiara Poggi, spunta un dettaglio sorprendente: lo scenario ora cambia

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MattinaRai1. . Il delitto di Garlasco: lo scontrino del parcheggio indicato da anni come l’alibi di Andrea Sempio, indagato per concorso nell’omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta della procura di Pavia, resta al centro delle attenzioni dei pm. A #StorieIt - facebook.com facebook

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