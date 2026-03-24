Pavia – Contrastare le crescenti difficoltà di accesso alle cure e diffondere la conoscenza di come si fa a ottenere il rispetto del diritto alla salute. Su questi pilastri posa “Il punto salute”, un nuovo presidio a tutela dei cittadini che Cisl Pavia Lodi e la Fnp (Federazione nazionale pensionati) Pavia Lodi attiveranno dal prossimo mese. Il servizio strategico dedicato all’assistenza e all’orientamento del cittadino nel sistema sanitario si pone come interlocutore diretto per chi riscontra disservizi o ritardi nel Servizio sanitario regionale, garantendo che il diritto alla salute non resti solo sulla carta. Troppo spesso, infatti, i... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Decollano i “punti salute”: “DaIla parte dei fragili”

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