Debora Silvestri resta in ospedale dopo il devastante impatto | Necessita di supporto respiratorio

A distanza di alcuni giorni da un grave incidente, una donna rimane ricoverata in ospedale a causa delle ferite riportate. È stato reso noto che necessita di supporto respiratorio a causa delle condizioni di salute. La caduta si è verificata dopo un episodio di cui si stanno ancora chiarendo le cause. La persona coinvolta è sotto stretta osservazione medica.

A distanza di giorni dalla terribile caduta oltre il parapetto e lo schianto sull'asfalto dopo un volo di 5 metri, Debora Silvestri resta ancora ricoverata in ospedale: "A causa del forte trauma toracico, necessita ancora di supporto respiratorio". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Come sta Debora Silvestri dopo il terrificante volo dal parapetto: “Costole e scapola fratturate”A poche ore dal drammatico incidente alla Milano Sanremo Women, continuano ad arrivare notizie rassicuranti sulle condizioni di Debora Silvestri,... Sanremo Women, tremenda caduta nella discesa della Cipressa: Debora Silvestri ricoverata in ospedaleAttimi di paura e apprensione nella parte finale della Milano-Sanremo Women, la Classicissima di Primavera al femminile. Aggiornamenti e notizie su Debora Silvestri Temi più discussi: SportMediaset: Milano-Sanremo donne: Debora Silvestri vola giù dal parapetto Video; Debora Silvestri, il post sui social dopo la bruttissima caduta; Sanremo Women, tremenda caduta nella discesa della Cipressa: Debora Silvestri ricoverata in ospedale; Incidente Debora Silvestri, come sta: è caduta durante la Milano-Sanremo. Debora Silvestri resta in ospedale dopo il devastante impatto: Necessita di supporto respiratorioDebora Silvestri si trova ancora in ospedale, sotto osservazione costante, dopo il terrificante volo dal parapetto sulla discesa della Cipressa, alla Milano Sanremo Women corsa sabato scorso. La ... fanpage.it DEBORA SILVESTRI RESTA RICOVERATA, MA L'EVOLUZIONE CLINICA E' FAVOREVOLELa Bardiani-CSF 7 Saber è pronta a schierarsi al via della Settimana Internazionale Coppi e Bartali, in programma dal 25 al 29 marzo, con un percorso rinnovato che abbandona l’Emilia-Romagna come ... tuttobiciweb.it Laboral Kutxa, “evoluzione clinica favorevole” per Debora Silvestri che resta ricoverata per il “forte trauma toracico” subito nell’incidente alla Sanremo x.com Debora Silvestri non riesce a evitare la maxi-caduta in curva e precipita nella strada sottostante. Un volo nel vuoto, immagini terribili - facebook.com facebook