Il Festival Approdi presenta alla Sala Luttazzi in Porto Vecchio uno spettacolo intitolato

Il Festival Approdi propone alla Sala Luttazzi in Porto Vecchio (Magazzino 26) lo spettacolo “”, sabato 28 marzo con inizio alle ore 20.30. Il recital, della durata di circa un’ora, vedrà in scena Lorenzo Acquaviva come unico interprete, accompagnato dalle musiche originali di Vanja Sturno. I biglietti sono disponibili al costo di 10 euro intero e 8 euro ridotto da Ticketpoint (Galleria Rossoni, Corso Italia, 9, 34122 Trieste). Lo spettacolo nasce come tributo alla figura di Glauco Mauri, uno dei più grandi uomini di teatro del nostro tempo, e si inserisce nel programma culturale di avvicinamento al Festival Approdi previsto ad inizio estate. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

© Triesteprima.it - De Profundis. Omaggio a Glauco Mauri

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