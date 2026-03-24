Non solo vittoria e passaggio del turno per Jannik Sinner al Miami Open, ma anche un gesto di grande fair play. Durante uno scambio contro Moutet, l’azzurro ha sfiorato la palla su una risposta profonda del francese, in un’azione potenzialmente dubbia. Senza attendere il controllo video e nonostante l’arbitro Fergus Murphy non avesse rilevato nulla, Sinner ha deciso spontaneamente di assegnare il punto all’avversario. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Date il punto a lui": Sinner, che sportività contro Moutet

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