L’attore che interpreta il personaggio di Kingpin ha spiegato i motivi per cui finora non sono stati realizzati crossover tra le storie di Daredevil e Spider-Man sui media televisivi o cinematografici. Ha inoltre espresso la speranza che in futuro possa essere possibile vedere un collegamento tra le due narrazioni, anche se al momento non ci sono annunci ufficiali in merito.

L'interprete di Kingpin ha spiegato il motivo per cui le due storie non si sono ancora intrecciate sugli schermi televisivi o cinematografici. Vincent D'Onofrio, interprete di KingpinWilson Fisk, ha rivelato che spera venga realizzato un crossover tra la serie Daredevil: Rinascita e i film di Spider-Man. A ostacolare la realizzazione del progetto è però la mancanza di un accordo tra Marvel Studios e Sony. Il commento di D'Onofrio sul possibile crossover Tra le pagine dei fumetti della Marvel, Kingpin è uno dei villain di Spider-Man, non solo di Daredevil. Il personaggio è stato creato da John Romita Senior e Stan Lee, debuttando in un numero di The Amazing Spider-Man nel 1967. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Daredevil: Rinascita e Spider-Man, Vincent D'Onofrio spera venga realizzato un crossover

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