Danni del ciclone Harry i deputati catanesi del Mpa chiedono audizione e interventi urgenti per gli agricoltori

"Ancora nessuna risposta per gli agricoltori danneggiati dagli eventi del ciclone Harry. Si compromette così la ripartenza per un settore già fortemente segnato negli ultimi cinque anni da eventi climatici avversi che hanno decimato le produzioni e hanno penalizzato uno dei settori trainanti dell’economia siciliana, con ricadute sulla competitività nei mercati internazionali. Sorprende che non sia stato deliberato lo stato di calamità dell’agricoltura con la possibilità di accedere a risorse extra regionali". CataniaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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