Danimarca-Macedonia del Nord Qualificazioni Mondiali Europa 26-03-2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici

Da infobetting.com 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita di qualificazione ai Mondiali in programma il 26 marzo 2026, alle ore 20:45, la Danimarca affronta la Macedonia del Nord. La squadra danese, considerata la favorita nel proprio girone, non ha concluso al primo posto e si trova ora a giocare i playoff. Sono state rese note le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici per l'incontro.

La Danimarca era la favorita del proprio girone di qualificazione mondiali ma non è riuscita a chiudere in vetta e si trova ora a disputare i playoff. La selezione scandinava affronta in semifinale la Macedonia del Nord in quanto è arrivata seconda dietro la Scozia nel Gruppo C. La nazionale allenata da Brian Riemer ha. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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