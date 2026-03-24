Nella partita di qualificazione ai Mondiali in programma il 26 marzo 2026, alle ore 20:45, la Danimarca affronta la Macedonia del Nord. La squadra danese, considerata la favorita nel proprio girone, non ha concluso al primo posto e si trova ora a giocare i playoff. Sono state rese note le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici per l'incontro.

La Danimarca era la favorita del proprio girone di qualificazione mondiali ma non è riuscita a chiudere in vetta e si trova ora a disputare i playoff. La selezione scandinava affronta in semifinale la Macedonia del Nord in quanto è arrivata seconda dietro la Scozia nel Gruppo C. La nazionale allenata da Brian Riemer ha. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Danimarca-Macedonia del Nord (Qualificazioni Mondiali Europa, 26-03-2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Articoli correlati

Danimarca-Macedonia del Nord (Qualificazioni Mondiali Europa, 26-03-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiLa Danimarca era la favorita del proprio girone di qualificazione mondiali ma non è riuscita a chiudere in vetta e si trova ora a disputare i playoff.

Italia-Norvegia 1-4: gol e highlights | Qualificazioni Mondiali 2026

Tutti gli aggiornamenti su Danimarca Macedonia del Nord...

Temi più discussi: Danimarca-Macedonia del Nord pronostico e quote; Danimarca - Macedonia del Nord Riassunto della partita; Semifinali play-off Mondiali: preview Danimarca-Macedonia del Nord; Danimarca-Macedonia: tra Hojlund ed Elmas è derby per il Mondiale.

Danimarca-Macedonia del Nord pronostico e quote, la chicca dell'espertoScopri il pronostico su Danimarca-Macedonia del Nord con un focus sulla chicca dell'esperto sul match valido per le Qualificazioni dei Mondiali. calciomercato.com

Danimarca-Macedonia del Nord: diretta live e risultatoDiretta Danimarca-Macedonia del Nord di Giovedì 26 marzo 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita delle qualificazioni per il Campionato Mondiale ... calciomagazine.net

Stasera la Danimarca sfiderà la Macedonia del Nord nella semifinale dei Playoff per accedere al Mondiale. Inutile dire che sia una partita casalinga senza alcun diritto all'errore. Il Parken è già annunciato come tutto esaurito. In foto vedete i convocati uffici - facebook.com facebook

CorSport: “La Danimarca si aggrappa a #Hojlund per il Mondiale, centrale in Nazionale come al #Napoli” Sarà sfida contro la Macedonia del Nord di Elmas, chiamato ad accendere la partita. x.com