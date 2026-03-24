Daniela Poggi sarà al Campidoglio l’8 aprile per l’Incoronazione dei poeti e per voce ai versi di Valerio Magrelli. Un’occasione per ripercorrere i suoi 71 anni da protagonista del mondo dello spettacolo con una carriera variegata e improntata all’indipendenza. Un anelito alla libertà personale che l’attrice spiega così a La Repubblica: “I miei genitori si separarono quando ero piccolissima, e io sono cresciuta con un amore smisurato per mio padre, quasi come fosse il mio principe azzurro. Poi però l’ho anche combattuto duramente quando ho scoperto che aveva una relazione importante. Avevo quindici anni, scappai dal collegio e arrivai perfino a dirgli che, se non avesse lasciato quella donna, sarei andata al tribunale dei minori per togliermi il suo cognome. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Daniela Poggi si confessa: “La fuga da casa a 15 anni e quando sono finita in carcere per amore”

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