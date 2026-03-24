Ormai negli ambienti podistici internazionali sono noti come "Los Gradellinos": una dinastia di maratoneti Made in Modena, oggi rappresentata da Vittorio Gradellini, medico trentaquattrenne che passa con disinvoltura dallo stetoscopio alle scarpette da ginnastica. Domenica scorsa nella maratona di Roma il dottor Gradellini (nella foto al centro, a destra il padre allenatore) ha stabilito il nuovo record di famiglia sulla mitica distanza. E’ sceso sotto il muro delle tre ore, tagliando il traguardo dopo due ore cinquantanove minuti e ventiquattro secondi. Il padre coach del medico podista si chiama Simone: dirigente Confindustriale per hobby,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dallo stetoscopio alle scarpette. Vittorio re dei "Los Gradellinos"

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