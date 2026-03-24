Dall’emergenza del Grattacielo alla sfida continua contro la mafia

Dietro la fascia: il prefetto si racconta alla scuola Boiardo. Dall’emergenza del Grattacielo alla sfida contro la mafia. I giovani cronisti della classe 3B intervistano il rappresentante dello Stato. Cosa fa davvero un prefetto quando la città dorme o quando un’emergenza colpisce il territorio? Per scoprirlo, noi ragazzi della 3B abbiamo incontrato nei il prefetto di Ferrara, Massimo Marchesiello. Non è stata una lezione teorica, ma un viaggio dentro le istituzioni attraverso il racconto di una vita dedicata al servizio pubblico. Andiamo quindi a leggere la loro intervista, che attraverso una serie di domande punta a farci capire il ruolo, i compiti e la figura del prefetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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