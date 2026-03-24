La Regione Campania ha firmato un protocollo d’intesa riguardante il progetto rivolto ai disoccupati e inoccupati di lunga durata nella città di Napoli. Per questa iniziativa sono state allocate risorse pari a 3,5 milioni di euro. La somma è destinata a sostenere interventi specifici per favorire l’inserimento lavorativo di queste categorie di persone. La firma del protocollo segna l’avvio di nuove attività in ambito occupazionale.

Tempo di lettura: 2 minuti Anche la Regione Campania ha sottoscritto il protocollo d’intesa relativo al ‘ Progetto disoccupati e inoccupati di lunga durata di Napoli’, prevedendo risorse per 3,5 milioni di euro. Già firmato lo scorso 20 maggio tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Città Metropolitana di Napoli e il Comune di Napoli, il progetto coinvolge circa 1.200 persone ed è finalizzato all’inserimento nel mondo del lavoro, attraverso la realizzazione di tirocini extracurriculari di dodici mesi presso il Comune di Napoli, la Città Metropolitana e relative strutture operative. “Quel progetto è andato avanti, sono iniziati già i primi tirocini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dalla Regione Campania risorse per 3,5 milioni a progetto disoccupati

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“Il progetto è finanziato dalla Regione Campania con un investimento complessivo di 1.169.657,50 euro”. - facebook.com facebook