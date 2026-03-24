Negli ultimi anni la sensazione di essere costantemente sotto pressione è diventata sempre più diffusa: il carico di stimoli provenienti dal mondo esterno, dai social e da uno stile di vita sempre più frenetico può ulteriormente alimentare sensazioni di ansia, stress e sovraccarico emotivo. La psicologia negli ultimi decenni ha studiato diversi modi per affrontare questi momenti di difficoltà, e gli esperti della BBC, basandosi su diversi studi scientifici, hanno proposto 8 consigli per combattere l’ansia e affrontarla nel modo migliore. Spesso si tende a considerare qualsiasi emozione negativa come “stress”. Ma non sempre è così: c’è differenza tra stress e ansia, così come tra stress e frustrazione, preoccupazione, rabbia, disperazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dalla musica ai... film horror! Combattere l'ansia in 8 mosse secondo gli esperti della BBC

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