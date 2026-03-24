Dal referendum giustizia del 2022 agli altri | come si comporta Pisa alle urne

Monarchia vs Repubblica, divorzio, parlamentari e non solo. Uno sguardo alla storia del voto referendario nel Pisano Dalla scelta tra monarchia e repubblica del 2 giugno 1946 fino alle urne di oggi, Pisa si conferma un territorio dove il diritto di voto continua a essere esercitato con partecipazione. L’affluenza del referendum giustizia 2026 indicano infatti una risposta significativa: il dato pisano riporta infatti il territorio sopra i livelli delle consultazioni più recenti e riaccende l’attenzione sul possibile raggiungimento del quorum. Nei grandi appuntamenti referendari del dopoguerra, il territorio pisano ha seguito il trend della Toscana, storicamente tra le regioni più partecipative del Paese. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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