Dal grigio di Ferragni a quello di Meloni | l'armocromia della sconfitta

Dopo la disfatta al referendum Giorgia Meloni sfoggia il grigio del flop nel primo video di reazioni. Chiara Ferragni ha trasformato l’ammissione pubblica in un format e la premier lo ha adottato: esercizio preparatorio a una discesa controllata dopo quattro anni di invulnerabilità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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