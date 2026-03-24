dal golfo a bruxelles passando per roma

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Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis! La giustizia non si riforma, figuriamoci, però parliamone, dicono i magistrati al governo, inaugurando un ruolo di tipica rappresentanza politica. C’è perfino qualche schermaglia interna nel gruppo dirigente, con diverse valutazioni sull’opportunità di festeggiamenti da spogliatoio calcistico. E ci sono anche frecciate e molta maleducazione verso i magistrati che hanno provato a dare un sostegno attivo alla riforma, minoranza ora bistrattata. C’è anche fermento tra i partiti veri e propri. A muoversi di più è il campo del centrosinistra, con Giuseppe Conte all’attacco per le primarie e l’ingresso in partita del più moderato (se accetta questa definizione) Ernesto Maria Ruffini. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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