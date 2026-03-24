Da Villa d’Almè a Capriate | la settimana di Tierra!

Nuova settimana di Tierra! Nuove rotte per un mondo più umano, nuove tematiche da affrontare e nuovi ospiti. Tappe a Osio Sopra con lo psichiatra e psicoanalista Leonardo Mendolicchio (26 marzo), a Villa d’Almè con gli alpinisti bergamaschi Maurizio Agazzi e Yuri Parimbelli (27 marzo) e a Capriate San Gervasio con il coach e formatore Demetrio Trussardi (28 marzo) Info sugli appuntamenti della settimana: – Giovedì 26 marzo, alle ore 21, all’Auditorium scolastico – Istituto comprensivo di Osio Sopra in via Puccini torna a Tierra! lo psichiatra e psicoanalista Leonardo Mendolicchio con l’incontro “Giovani maschi e nuove identità: una sfida educativa” Ogni cultura ha elaborato nel tempo un proprio modello di maschilità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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