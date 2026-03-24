Da giovedì tornano maltempo neve fino a bassa quota venti forti e temperature in netta diminuzione

Da giovedì 26 marzo sono previste nuove condizioni meteorologiche avverse, con maltempo, neve fino a basse quote, venti intensi e una diminuzione significativa delle temperature. La perturbazione porterà condizioni di forte instabilità atmosferica, interessando diverse regioni e causando possibili disagi alla circolazione e alle attività all'aperto. Le autorità raccomandano attenzione e precauzioni nelle zone più esposte.

Le previsioni del tempo elaborate da 3bmeteo.com indicano un peggioramento delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni Da giovedì 26 marzo colpo di coda dell’inverno, tornano maltempo, neve fino a bassa quota, venti forti e temperature in netta diminuzione.Fino a mercoledì le condizioni sulla nostra regione si manterranno stabili e soleggiate, come riporta il meteorologo Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, a parte una residua variabilità martedì, ma senza fenomeni di rilievo. Il clima sarà fresco al primo mattino e più mite di giorno, quando le temperature massime raggiungeranno i 1619 gradi. Giovedì un fronte freddo in discesa dalle... 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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