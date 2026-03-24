Da EOn tre premi per qualità convenienza digitale e fotovoltaico

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - Tre importanti premi nel 2026, segno di un percorso che mira a rendere l'energia più comprensibile e semplice da gestire, accompagnando persone e imprese nelle proprie scelte quotidiane e rafforzando la fiducia nel tempo. I riconoscimenti ottenuti da E.On, tra i principali operatori energetici in Italia, sono: Top Qualità Prezzo 2026, assegnato dall'Istituto Tedesco Qualità e Finanza (Itqf) in collaborazione con La Repubblica Affari & Finanza; Prodotto dell'Anno 2026 per l'App E.On, nella categoria Servizi Energetici Digitali, sulla base di una ricerca di mercato condotta da Circana; Top Brand Pv Installer Italy 2026, rilasciata da Eupd Research. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Da E.On tre premi per qualità, convenienza, digitale e fotovoltaico

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