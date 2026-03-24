Da Buti a Vicopisano, torna “Apassonordico”, un percorso che attraversa il Monte Pisano, i borghi e le aree naturali della provincia di Pisa. L’evento, nato nel 2013, si svolge ogni anno in occasione della Festa dei Camminanti, e comprende un itinerario sensoriale e sportivo. La manifestazione si svolge lungo un percorso che collega i due centri e coinvolge partecipanti interessati a scoprire il territorio.

Un itinerario tra il Monte Pisano, borghi e natura nel cuore della provincia di Pisa. Si rinnova l’appuntamento con “Da Buti a Vico Apassonordico”, percorso sensoriale e sportivo nato nel 2013 da un’idea di Lorenzo Maio in occasione della Festa dei Camminanti.L’iniziativa propone un’esperienza all’aria aperta che unisce attività fisica, benessere e scoperta del territorio, attraverso un percorso ad anello tra Buti e Vicopisano. L’evento è rivolto ad appassionati di Nordic Walking, camminata sportiva e fitness outdoor.Il tracciato si sviluppa tra boschi, uliveti e strade bianche, con un breve tratto asfaltato, attraversando itinerari di interesse storico e paesaggistico come il Cammino di Santa Giulia e il circuito Romanica Plus. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Da Buti a Vicopisano, torna “Apassonordico”: percorso tra natura, sport e storia

Articoli correlati

Passeggiando tra storia e natura: nasce il percorso partecipativo Ped-TrekUn sentiero non è fatto soltanto di terra e sassi, ma dei passi e delle storie di chi lo ha attraversato nel tempo.

Altri aggiornamenti su Da Buti a Vicopisano torna...

Discussioni sull' argomento Da Buti a Vicopisano, torna Apassonordico: percorso tra natura, sport e storia; Domenica 29 marzo; Referendum Giustizia 2026, in provincia di Pisa vince il No: l'analisi del voto.

Incendio del Serra, Buti rinuncia ai danniLa giunta guidata da Alessio Lari ha deciso di destinare a Calci e Vicopisano l’eventuale somma di risarcimento per solidarietà tra enti La solidarietà tra istituzioni esiste. E il Comune di Buti ne è ... lanazione.it

BUTI F.C. - Warriors (@warriorsbuti) Reels - facebook.com facebook