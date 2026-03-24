Cus Siena Judo campionati italiani Under 18 di seconda categoria Tutti i risultati ottenuti dagli atleti senesi a Leinì

La sezione judo della polisportiva senese si è presentata alle finali nazionali dei campionati italiani Under 18 di seconda categoria svoltisi a Leinì, con ben sei atleti. Il primo a scendere sul tatami è Guglielmo Sensi (fino a 46 kg): incontra per primo Formiconi e lo batte prima del limite, poi vince per wazari anche contro Messina, al terzo turno si arrende ai due wazari di Di Filippo; entrato nel girone dei recuperi, al termine di un incontro risolto sì all’over time, il cussino prevale su Giannini, per fermare la propria corsa contro Galeotti, poi qualificatosi terzo. Nella categoria fino a 66 kg, Alvise Gallo paga caro l’unico errore commesso nel suo ottimo incontro e deve fermarsi già al primo incontro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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