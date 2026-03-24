Curiosità nel salernitano arrivano le cassette smart che indicano anche l' inquinamento atmosferico

In provincia di Salerno sono state installate 38 cassette postali digitali da Poste Italiane. Questi dispositivi, più compatti e connessi, sono dotati di sensori che misurano temperatura, umidità, pressione atmosferica, e livelli di polveri sottili e biossido di azoto nell'aria. Le cassette

Sono 38 le cassette postali digitali installate da Poste Italiane in provincia di Salerno. Più piccole, digitali e connesse, sono dotate anche di sensori per rilevare temperatura, umidità, pressione atmosferica, quantità di polveri sottili e del biossido di azoto nell’aria. Considerate da sempre parte dell’identità del paesaggio, le nuove cassette, oltre a restituire lo splendore del tipico colore rosso fiammante che le caratterizzano dal 1961, sono progettate per rispondere all’evoluzione del mondo della corrispondenza. I nuovi dispositivi sono capaci di integrare tecnologia digitale e sicurezza avanzata per la gestione della posta e,... 🔗 Leggi su Salernotoday.it Articoli correlati Monitorano anche la qualità dell'aria, nei tre piccoli comuni cesenati arrivano le cassette postali 'smart'Poste Italiane spiega che "permetteranno di conoscere la temperatura, l’umidità e il grado di inquinamento atmosferico del comune interessato" In tre... Inquinamento atmosferico Le città italiane miglioranoLo smog nelle città italiane diminuisce, ma non abbastanza da poter parlare finalmente di svolta.