Cuore bruciato dubbi sulle notizie alla Regione Campania dopo trapianto fallito | Sapevano ufficiosamente

Sul caso del “cuore bruciato” emergono dubbi sulla gestione delle comunicazioni in Campania. Secondo la ricostruzione televisiva de “Lo Stato delle Cose”, la Regione sarebbe stata informata ufficiosamente già a gennaio, ma i vertici avrebbero saputo solo in seguito. Resta il nodo su chi fosse realmente a conoscenza dei fatti. Cuore bruciato, chi sapeva? Il cuore da Bolzano e la mancata comunicazione Le tappe: dal trapianto fino al 4 febbraio Il ruolo di Iervolino e Postiglione Cuore bruciato, chi sapeva? Il caso di Domenico Caliendo, il bambino morto dopo un trapianto di “cuore bruciato” resta al centro del dibattito pubblico, con nuovi interrogativi sulla gestione delle comunicazioni istituzionali dopo quanto accaduto all’ospedale Monaldi di Napoli. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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