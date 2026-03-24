Cuolibaly del Werder Brema nel mirino del Napoli

Il Napoli ha manifestato interesse per il difensore del Werder Brema. La società partenopea sta valutando un possibile acquisto, mentre altre squadre sono comunque interessate al giocatore proveniente dalla Germania. La trattativa non è ancora definita e restano da monitorare gli sviluppi futuri. La notizia è stata riportata da fonti di mercato tedesche e italiane.

Arrivano dalla Germania interessanti notizie di mercato che riguardano il Napoli di Aurelio De Laurentiis. “Il Napoli è interessato a Karim Coulibaly del Werder Brema“ la notizia riportata dalla testata tedesca Bild. “Difensore centrale classe ’07, il nativo di Oldenburg grazie a prestazioni di buon livello in Bundesliga – campionato in cui ha collezionato 22 presenze e 1 gol – ha attirato su di sé le attenzioni non solo del club azzurro, ma anche di un quartetto che non ha bisogno di presentazioni: Paris Saint-Germain, Newcastle United, Olympique Marsiglia e Chelsea. È prevista, dunque, un’asta a cinque in estate, con il Brema che ha già fissato il prezzo per l’eventuale cessione: tra i 40 e i 50 milioni di euro”. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Cuolibaly del Werder Brema nel mirino del Napoli Articoli correlati Njinmah del Werder Brema è il nuovo nome per il Napoli, sostituirebbe Lang (Schira)Oltre all’infortunio di David Neres che dovrà quindi operarsi per una lesione al tendine della caviglia, il Napoli dovrà operare per sostituire Noa... Da allenatore del Werder Brema al McDonald’s: la storia di Alexander NouriQuando sentite quelle bellissime storie in cui uno cambia vita all'improvviso e ritrova il sorriso non credeteci mai fino in fondo. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cuolibaly del Werder Brema nel mirino... Argomenti discussi: Napoli infiamma il mercato: Karim Coulibaly, furia dalla Bundesliga!. Cuolibaly del Werder Brema nel mirino del NapoliForzAzzurri.net - Il club di ADL sul difensore ma la concorrenza non manca. Arrivano dalla Germania interessanti notizie di mercato che riguardano il Napoli di Aurelio De ... forzazzurri.net Dalla Germania - Il Napoli valuta il 2007 Coulibaly! Spunta la valutazione del Werder Brema per il centrale difensivoCalciomercato SSC Napoli - Secondo quanto riportato dai tedeschi di Bild, il difensore centrale del Werder Brema, Karim Coulibaly, ha suscitato un interesse concreto da parte di Newcastle, Chelsea, Na ... msn.com